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Собчак оставила мужа с сыном и повеселилась на девичнике в США
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Собчак оставила мужа с сыном и повеселилась на девичнике в США 

Teleprogramma.pro 26 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Последние несколько месяцев выдались особенно тяжелыми для Ксении Собчак. Она почти не виделась с родными, так как была вынуждена много ездить и встречаться с избирателями. Однако предвыборная гонка закончилась и телеведущая вскоре улетела на Мальдивы вместе с Максимом Виторганом и сыном Платоном. Светская львица сменила строгие костюмы на халат и наслаждалась спокойным отдыхом.
На днях Ксения оставила своего супруга и сына. Она отправилась на девичник в Америку вместе с другими участницами клуба Slim Bitch Club: Никой Белоцерковской, Полиной Киценко, Оксаной Лаврентьевой, Матильдой Шнуровой, Марией Адоньевой и Евгенией Куйда. Вчера блондинка разместила фото, на котором позирует с другими девушками у трапа самолета. «Потому что мы — банда! Очень давно мы все не встречались, спасибо Адоньева, что нас собрала в пучок», — написала Собчак и отметила, что их дружная компания образовалась еще несколько лет назад, а она в ней «дядька Черномор».
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Позже девушки прогулялись по Лос-Анджелесу и пофотографировались на фоне пустынных пейзажей в штате Юта вместе с американским дизайнером Лори Родкин. А так как все они участницы спортивного клуба, то не обошлось и без тренировок. Полина Куценко на некоторых снимках позирует в спортивном костюме, показывая, что не даст никому расслабиться даже на девичнике.
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