Девушка дня. Скелетонистка Юлия Канакина проводит отпуск в Таиланде 

Самая красивая скелетонистка мира Юлия Канакина после длительного сезона отдыхает на пляжах Таиланда и делится в своем инстаграме отличными фотографиями.
Публикация от 𝓨𝓾𝓵𝓲𝓪 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓴𝓲𝓷𝓪 (@yulia.kanakina)
3 Апр 2018 в 9:55 PDT Публикация от 𝓨𝓾𝓵𝓲𝓪 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓴𝓲𝓷𝓪 (@yulia.kanakina)
4 Апр 2018 в 9:07 PDT Публикация от 𝓨𝓾𝓵𝓲𝓪 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓴𝓲𝓷𝓪 (@yulia.kanakina)
5 Апр 2018 в 8:28 PDT Публикация от 𝓨𝓾𝓵𝓲𝓪 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓴𝓲𝓷𝓪 (@yulia.kanakina)
6 Апр 2018 в 9:31 PDT Публикация от 𝓨𝓾𝓵𝓲𝓪 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓴𝓲𝓷𝓪 (@yulia.kanakina)
7 Апр 2018 в 9:04 PDT Публикация от 𝓨𝓾𝓵𝓲𝓪 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓴𝓲𝓷𝓪 (@yulia.kanakina)
8 Апр 2018 в 10:15 PDT