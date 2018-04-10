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Девушка дня. Скелетонистка Юлия Канакина проводит отпуск в Таиланде
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Девушка дня. Скелетонистка Юлия Канакина проводит отпуск в Таиланде 

SovSport.Ru 28 минут назад
Самая красивая скелетонистка мира Юлия Канакина после длительного сезона отдыхает на пляжах Таиланда и делится в своем инстаграме отличными фотографиями.
Публикация от 𝓨𝓾𝓵𝓲𝓪 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓴𝓲𝓷𝓪 (@yulia.kanakina)
3 Апр 2018 в 9:55 PDT  Публикация от 𝓨𝓾𝓵𝓲𝓪 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓴𝓲𝓷𝓪 (@yulia.kanakina)
4 Апр 2018 в 9:07 PDT  Публикация от 𝓨𝓾𝓵𝓲𝓪 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓴𝓲𝓷𝓪 (@yulia.kanakina)
5 Апр 2018 в 8:28 PDT  Публикация от 𝓨𝓾𝓵𝓲𝓪 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓴𝓲𝓷𝓪 (@yulia.kanakina)
6 Апр 2018 в 9:31 PDT  Публикация от 𝓨𝓾𝓵𝓲𝓪 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓴𝓲𝓷𝓪 (@yulia.kanakina)
7 Апр 2018 в 9:04 PDT  Публикация от 𝓨𝓾𝓵𝓲𝓪 𝓚𝓪𝓷𝓪𝓴𝓲𝓷𝓪 (@yulia.kanakina)
8 Апр 2018 в 10:15 PDT
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