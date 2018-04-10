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Стало известно о последних словах Волчковой
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Стало известно о последних словах Волчковой 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Журналистка, подруга умершей актрисы Анжелики Волчковой Марина Зельцер рассказала, в каком состоянии артистка находилась в последние дни жизни. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
По словам Зельцер, актриса, узнав о своей болезни, не стала паниковать и запрещала другим грустить. В конце марта Зельцер отправила Волчковой сообщение с призывом не унывать и верить в лучшее. В ответ актриса написала, что ждет весну, лето и солнце, ведь «солнце — это энергия и жизнь».
«Анжелика написала мне, что все обязательно наладится и поставила в конце три смайлика», — рассказала журналистка, добавив, что после этого актриса прожила еще несколько дней.
Ведущая актриса московской «Школы современной пьесы», заслуженная артистка России Анжелика Волчкова скончалась в ночь на 8 апреля на 48-м году жизни. В театре сообщили, что она страдала от тяжелой болезни.
Помимо ролей в театре, актриса сыграла в сериале «Возвращение Мухтара» и в фильмах «Артистка», «Лондонград. Знай наших!». Ее последней работой в «Школе современной пьесы» стала главная женская роль в спектакле «Шинель/Пальто» по мотивам повестей Николая Гоголя.
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