Стало известно о последних словах Волчковой

Журналистка, подруга умершей актрисы Анжелики Волчковой Марина Зельцер рассказала, в каком состоянии артистка находилась в последние дни жизни. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

По словам Зельцер, актриса, узнав о своей болезни, не стала паниковать и запрещала другим грустить. В конце марта Зельцер отправила Волчковой сообщение с призывом не унывать и верить в лучшее. В ответ актриса написала, что ждет весну, лето и солнце, ведь «солнце — это энергия и жизнь».

«Анжелика написала мне, что все обязательно наладится и поставила в конце три смайлика», — рассказала журналистка, добавив, что после этого актриса прожила еще несколько дней.

Ведущая актриса московской «Школы современной пьесы», заслуженная артистка России Анжелика Волчкова скончалась в ночь на 8 апреля на 48-м году жизни. В театре сообщили, что она страдала от тяжелой болезни.