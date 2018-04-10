Наргиз рассказала о конфликте с «Первым каналом»

Наргиз Закирова рассказала о конфликте с «Первым каналом»

Певица заметила, что всегда относилась к главному каналу страны хорошо, ведь именно благодаря шоу "Голос" она обрела огромную популярность. Она всегда дружелюбно общалась с редакторами различных программ на "Первом".

Однако, случайно Наргиз увидела передачу "Сегодня вечером", на которой собрались все участники проекта "Голос" с 2014 по 2017 год. Одну из самых ярких победительниц проекта — Наргиз, редакторы решили не звать. Девушка призналась, что такой поворот ее удивил, но она не обиделась на канал.

Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official) 8 Апр 2018 в 10:22 PDT Через некоторое время редакторы "Первого канала" начали часто звонить ее матери с просьбой "разыскать Наргиз", потому что она понадобилась им в качестве участницы шоу. Звонки прекратились только после того, как Наргиз рассказала о неприятном инциденте своем продюсеру — Максиму Фадееву

Закирова не понимает, почему редакторы позволяют себе доставать человека и его семью тогда, когда им нужно, и игнорируют артиста в определенные моменты. Как отмечает певица, сейчас представители канала буквально атакуют ее бывшего мужа Фила Балзано с просьбой принять участие в ток-шоу и рассказать подробности личной жизни артистки.

Звезда попросила представителей "Первого канала" оставить ее и ее семью в покое, в противном случае она обратится к своим адвокатам.