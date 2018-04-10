Ещё
Наргиз рассказала о конфликте с «Первым каналом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: россияне обеднели на $15 млрд
Пока вы спали: россияне обеднели на $15 млрд

Наргиз Закирова рассказала о конфликте с «Первым каналом» 

Russianshowbiz.info 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Певица Наргиз Закирова, звезда шоу "Голос", рассказала в Инстаграме о своем конфликте с "Первым каналом".
Певица заметила, что всегда относилась к главному каналу страны хорошо, ведь именно благодаря шоу "Голос" она обрела огромную популярность. Она всегда дружелюбно общалась с редакторами различных программ на "Первом".
Однако, случайно Наргиз увидела передачу "Сегодня вечером", на которой собрались все участники проекта "Голос" с 2014 по 2017 год. Одну из самых ярких победительниц проекта — Наргиз, редакторы решили не звать. Девушка призналась, что такой поворот ее удивил, но она не обиделась на канал.
Через некоторое время редакторы "Первого канала" начали часто звонить ее матери с просьбой "разыскать Наргиз", потому что она понадобилась им в качестве участницы шоу. Звонки прекратились только после того, как Наргиз рассказала о неприятном инциденте своем продюсеру — Максиму Фадееву.
Закирова не понимает, почему редакторы позволяют себе доставать человека и его семью тогда, когда им нужно, и игнорируют артиста в определенные моменты. Как отмечает певица, сейчас представители канала буквально атакуют ее бывшего мужа Фила Балзано с просьбой принять участие в ток-шоу и рассказать подробности личной жизни артистки.
Звезда попросила представителей "Первого канала" оставить ее и ее семью в покое, в противном случае она обратится к своим адвокатам.
Russianshowbiz.info: последние новости
Анастасия Волочкова покидает Россию Максим Аверин уехал из России Дмитрий Шепелев рассказал, как сын научил его порядку
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым697
Рубль ждет технический отскок181
Сын Табакова взбесил народ145
Обвал рубля: как это делается114
США приготовились к удару по Сирии1372
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
00:33
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США
Армия
10:03
Фанаты победителя устроили свару после боя
Безумный мир
01:04
Хорек прикинулся дохлым ради сна
Общество
05:17
Второй эсминец ВМС США отправят в Средиземном море
Армия
25:54
Обвал рубля: как это делается
Рынки Экономика
01:38
Рубль ждет технический отскок
Экономика Рынки
00:33
США приготовились к удару по Сирии
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение