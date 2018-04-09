Ещё
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Авиаудару по Сирии нашли объяснение

Самойловой на «Евровидении» грозит опасность 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Организаторы "Евровидения-2018" очень высоко оценили номер участницы от России Юлии Самойловой. Несмотря на положительный отзыв, они не могут ручаться за то, что выступление нашей конкурсантки не сорвется в последний момент.
Координатор развлекательных программ немецкого телеканала ARD и ответственный за проведение музыкального состязания в Германии Томас Шрайбер очень надеется, что в этом году не будет никаких политических споров вокруг нашей участницы. Но, все же, он не осмелился дать сто процентную гарантию того, что прошлогодний скандал не повторится и Юлия точно выступит на сцене.
"Я надеюсь, что речь будет идти о музыке, об исполнителях, о песнях. Но мы не знаем, что к тому времени может произойти. Россия подготовила очень интересное выступление. И вы знаете, какова сейчас политическая обстановка в мире", — поделился размышлениями Шрайбер.
"Для меня такие дискуссии — свидетельство значимости конкурса", —цитирует Томаса издание Deutsche Welle.
Напомним, что Самойлова должна была представлять нашу страну в прошлом году в Киеве с песней Flame is Burning. Однако вскоре после объявления Юлии участником от России Служба безопасности Украины отказала ей во въезде.
В этом году девушка выступит с песней I Won't Break, что переводится с английского как "Я не сломаюсь".
"Эта песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", — рассказывала о своем номере Юлия.
Согласно жеребьевке, Самойлова споет в первой половине второго полуфинала.
Дни.ру: последние новости
Мазур об аресте Цымбалюк-Романовской из-за аферы с чужой квартирой "Да пусть валит": Бегство Козловского из страны породило новую волну ненависти Сын-фрик Яковлевой попал в психушку
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России742
Акции Сбербанка рухнули161
России предсказали века «геополитического одиночества»134
Путин наградил американского генерала89
Курс доллара преодолел новый рубеж284
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение