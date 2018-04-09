Самойловой на «Евровидении» грозит опасность

Организаторы "Евровидения-2018" очень высоко оценили номер участницы от России Юлии Самойловой . Несмотря на положительный отзыв, они не могут ручаться за то, что выступление нашей конкурсантки не сорвется в последний момент.

Координатор развлекательных программ немецкого телеканала ARD и ответственный за проведение музыкального состязания в Германии Томас Шрайбер очень надеется, что в этом году не будет никаких политических споров вокруг нашей участницы. Но, все же, он не осмелился дать сто процентную гарантию того, что прошлогодний скандал не повторится и Юлия точно выступит на сцене.

"Я надеюсь, что речь будет идти о музыке, об исполнителях, о песнях. Но мы не знаем, что к тому времени может произойти. Россия подготовила очень интересное выступление. И вы знаете, какова сейчас политическая обстановка в мире", — поделился размышлениями Шрайбер.

"Для меня такие дискуссии — свидетельство значимости конкурса", —цитирует Томаса издание Deutsche Welle.

Напомним, что Самойлова должна была представлять нашу страну в прошлом году в Киеве с песней Flame is Burning. Однако вскоре после объявления Юлии участником от России Служба безопасности Украины отказала ей во въезде.

В этом году девушка выступит с песней I Won't Break, что переводится с английского как "Я не сломаюсь".

"Эта песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", — рассказывала о своем номере Юлия.

Согласно жеребьевке, Самойлова споет в первой половине второго полуфинала.