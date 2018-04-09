Рэпер Скруджи разбился на мотоцикле

Артист музыкального лейбла Black Star Эдуард Выграновский, более известный как Скруджи, попал в аварию на мотоцикле. Об этом сообщается на странице Black Star в Instagram.

О происшествии в Instagram рассказал и сам Скруджи.

"Все обошлось лучезапястным оскольчатым переломом со смещением и несколькими ушибами и ссадинами", — написал музыкант

По словам рэпера, в результате аварии пострадал мотоцикл Kawasaki Z750.

Скруджи подписал контракт с лейблом Black Star в 2015 году после победы в конкурсе "Молодая кровь". В августе 2017 года песня музыканта "Гоголь" стала заглавным саундтреком к фильу "Гоголь. Начало".