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Скруджи разбился на мотоцикле
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Рэпер Скруджи разбился на мотоцикле 

РИА Новости 5 часов назад
Артист музыкального лейбла Black Star Эдуард Выграновский, более известный как Скруджи, попал в аварию на мотоцикле. Об этом сообщается на странице Black Star в Instagram.
"Любитель экстрима @scroodgee_official упал с мотоцикла и сломал руку", — говорится на странице лейбла.
О происшествии в Instagram рассказал и сам Скруджи.
"Все обошлось лучезапястным оскольчатым переломом со смещением и несколькими ушибами и ссадинами", — написал музыкант
По словам рэпера, в результате аварии пострадал мотоцикл Kawasaki Z750.
Скруджи подписал контракт с лейблом Black Star в 2015 году после победы в конкурсе "Молодая кровь". В августе 2017 года песня музыканта "Гоголь" стала заглавным саундтреком к фильу "Гоголь. Начало".
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