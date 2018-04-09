Драма в семье Винокура: супруга юмориста не могла забеременеть 12 лет

Недавно народный артист отметил юбилей. Владимиру Винокуру исполнилось 70 лет. Сегодня он стал героем передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Во время беседы артист поделился воспоминаниями о том, как встретил свою будущую супругу Тамару Первакову. Они познакомились в Театре оперетты, где 20-летняя Тамара была балериной, а он — 26-летним стажером, студентом ГИТИСа. Винокур влюбился в танцовщицу и постоянно просил ее руки, а она ему отказывала. Однако в 1974 году Тамара предложила ему фиктивный брак, так как молодому артисту нужна была прописка.

По сей день Винокур женат на балерине и они считаются одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Они вместе 44 года. Владимир Натанович не стал скрывать, что жена много лет не могла забеременеть. Он стал отцом в 38 лет. Тогда Тамара родила дочь Анастасию . По его словам, проблемы с зачатием у его избранницы были из-за того, что она работала физически. «Многие балерины сталкиваются с такой проблемой. К сожалению, не все физические нагрузки благоприятно сказываются на здоровье», — отметил артист.

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Анастасия Винокур выросла и стала балериной. В 2015 году она подарила знаменитому отцу внука Федора. Так как юморист не мог много времени проводить с дочерью, когда она росла, то девочка часто скучала по отцу. Теперь же у них прекрасные отношения. Владимир Натанович старается часто приезжать к ней и навещать внука. Также он сдержал обещание, которое в молодости дал жене: стать известным и богатым. Во время беседы с Корчевниковым юморист признался, что несколько раз ему удавалось чудом избежать смерти. Так в 1986 году он должен был плыть на теплоходе «Нахимов», но по стечению обстоятельств не поехал, а позже ночью теплоход потерпел крушение, в котором погибло 423 человека.