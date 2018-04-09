«Я не знаю, зачем жить»: Безрукова о смерти сына

«Я не знаю, зачем жить»: Ирина Безрукова рассказала, как переживает смерть сына

Несколько лет назад вся страна обсуждала развод Ирины Безруковой и ее супруга Сергея Безрукова, с которым она прожила в браке 15 лет. Артист довольно быстро женился — на Анне Матисон , которая летом прошлого года подарила ему дочь Машу. Незадолго до того момента, как Безруков ушел от супруги, Ирина пережила страшную трагедию — смерть ее единственного сына.

Ирина и Сергей познакомились на съемочной площадке — на тот момент актриса была замужем, но между артистами вспыхнула любовь.

"Мы просто были семья, вот и все. Мы были практически неразлучны, все делали вместе. С сыном они выстроили довольно спокойные отношения — они не разыгрывали из себя отчима или пасынка", — говорит Ирина.

Когда Андрею было 25 лет, он трагически погиб. Ирина с трудом вспоминает дни, когда она проводила время с сыном.

"Незадолго до смерти он неожиданно позвал меня на отдых во Вьетнам, там я заболела — Андрей меня выходил, я какой-то вирус подцепила. Вернулись домой, я улетела с Сергеем в Иркутск, у сына была температура небольшая, я не придала этому значения. Когда улетела, мы переписывались, но потом он перестал отвечать на сообщения и звонки. Я позвонила подруге, она среагировала и вскрыла дверь в его квартиру. Он лежал на полу — Андрей случайно упал и ударился виском. Смерть наступила мгновенно", — говорит Безрукова.

Публикация от Irina Bezrukova (@irina_bezrukova_official) 10 Апр 2018 в 5:27 PDT "Я отдала ему всю себя, отказалась от карьеры. Я не знаю, как я. Я не знаю, зачем жить. Этого не должно было быть", — со слезами рассказывает Ирина.

В скором времени после трагедии Сергей Безруков ушел от Ирины. Актриса не жалеет о браке с Сергеем и считает, что они прожили счастливые 15 лет.