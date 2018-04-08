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Волчкову в расцвете сил убил рак
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Волчкову в расцвете сил убил рак 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Facebook
Близкая подруга рассказала о борьбе звезды с тяжелой болезнью. Увы, недуг оказался сильнее.
Одной из ведущих актриса московского театра "Школа современной пьесы" Анжелики Волчковой не стало в ночь на 8 апреля. В 00.05, когда в храмах по всей стране пели "Христос Воскресе!", ее сердце остановилось. Но считается, что такие люди попадают в рай.
>> Скончалась Анжелика Волчкова
Ей было всего 47 лет — время житейской мудрости, сил, планов и расцвета личности. Дочь актрисы в этом году заканчивает 11-й класс, и как нужна ей, как важна была материнская поддержка, забота, внимание…
"Нет больше моей Анжелки (актрисы Анжелики Волчковой)… моей красавицы, самой доброй, самой сопереживающей, самой смешливой и умеющей вселить надежду в меня, в нас, даже когда ей самой было плохо, — написала на своей странице в социальной сети FaceBook известный журналист Марина Зельцер, которая давно дружила с Волчковой. — Онкология. Желудок. Три с половиной года лечения. Год ремиссии и рецидив. 47 лет. Она так ждала эту весну, солнце, так верила, что ей будет лучше. Наверное, я не должна это писать. Но я пока ничего не понимаю. И слезы еще не потоком. они застряли в горле".
"Прощание с Анжеликой Волчковой состоится 10 апреля в театре "Школа современной пьесы" по адресу: Пресненский вал, 27-29 в 15.00. По решению родственников Анжелика будет похоронена у себя на родине в Пензе, — рассказали Dni.ru в театре. — А 11 апреля на сцене состоится спектакль "Шинель/Пальто" по Гоголю. Мы посвятили этот спектакль памяти Альберта Филозов, покинувшего этот мир 11 апреля 2016 года. И мы посвящаем его Анжелике Волчковой, которая сыграла главную женскую роль в этом спектакле на премьере. Это была последняя ее роль".
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