Волчкову в расцвете сил убил рак

Близкая подруга рассказала о борьбе звезды с тяжелой болезнью. Увы, недуг оказался сильнее.

Одной из ведущих актриса московского театра "Школа современной пьесы" Анжелики Волчковой не стало в ночь на 8 апреля. В 00.05, когда в храмах по всей стране пели "Христос Воскресе!", ее сердце остановилось. Но считается, что такие люди попадают в рай.

Ей было всего 47 лет — время житейской мудрости, сил, планов и расцвета личности. Дочь актрисы в этом году заканчивает 11-й класс, и как нужна ей, как важна была материнская поддержка, забота, внимание…

"Нет больше моей Анжелки (актрисы Анжелики Волчковой)… моей красавицы, самой доброй, самой сопереживающей, самой смешливой и умеющей вселить надежду в меня, в нас, даже когда ей самой было плохо, — написала на своей странице в социальной сети FaceBook известный журналист Марина Зельцер, которая давно дружила с Волчковой. — Онкология. Желудок. Три с половиной года лечения. Год ремиссии и рецидив. 47 лет. Она так ждала эту весну, солнце, так верила, что ей будет лучше. Наверное, я не должна это писать. Но я пока ничего не понимаю. И слезы еще не потоком. они застряли в горле".