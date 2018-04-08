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Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
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Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Ведущая актриса московского театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России Анжелика Волчкова, также известная по сериалам «Возвращение Мухтара», «Лондонград» и «Громовы. Дом надежды» умерла в ночь на 8 апреля после тяжелой болезни в возрасте 47 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
«Анжелика Волчкова скончалась после тяжелой болезни, ей было всего 47 лет. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света», — рассказали в театре.
Прощание с актрисой состоится 10 апреля в театре «Школа современной пьесы». Похоронена она будет у себя на родине в Пензе.
11 апреля на сцене "Школы современной пьесы" покажут спектакль «Шинель/Пальто» по Гоголю. Он будет посвящен памяти народного артиста РФ Альберта Филозова, который умер 11 апреля 2016 года и Анжелики Волчковой, которая играла в нем главную женскую роль.
Анжелика Волчкова родилась 10 сентября 1970 года. Она выпускница Саратовской государственной консерватории и ВГИК им. Сергея Герасимова (мастерская Марлена Хуциева и Иосифа Райхельгауза). С 1995 года была актрисой московского театра "Школа современной пьесы", заслуженная артистка России.
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