Сколько Пугачева и Галкин потратили на бегство из России

Слухи о том, что королева российской эстрады Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным покинули Россию и обзавелись европейским паспортом, не на шутку перепугала их многочисленных поклонников. Во сколько такое решение могло обойтись звездному семейству, рассказал адвокат.

Несмотря на то, что многие восприняли слухи об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина из России как совершившийся факт и уже не ждут возвращения Примадонны на родину, сама она ясно дала понять, что свой дом в Черной Грязи покидать не собирается. Именно там она провела день в окружении детей, о чем не преминула рассказать в Instagram.

Не знаю о якобы готовящемся отъезде королевы отечественной эстрады и ее соседи. «Вы знаете, не доложила», — ответила местная жительница на вопрос корреспондентки НТВ , не собирается ли Алла Пугачева переезжать на Кипр . Однако кипрский адвокат Семен Погосян считает, что целью визита певицы с мужем на остров был вовсе не переезд, а покупка недвижимости.

"Думаю, они обзавелись тут недвижимостью исключительно из-за гражданства и из-за возможности посещать более 150 стран без визы", — рассказывал ранее юрист. Для того, чтобы заполучить долгожданный европейский паспорт, открывающий перед его владельцем границы других государств и дарующим новые возможности, необходимо выложить за жилье и землю не менее двух миллионов евро. И если предположить, что слухи близки к истине, то именно столько Алла Пугачева и Максим Галкин должны были выложить за свое бегство.

Отметим, ранее, комментируя сплетни о «бегстве» звездной пары из России, многие отмечали, что целью получения второго паспорта не обязательно является иммиграция. «Второе гражданство — это такая страховка. Например, если границы вдруг закроют, то ты сможешь ездить по миру, сможешь ездить в Европу. Многие так и размышляют». — заметил продюсер Иосиф Пригожин