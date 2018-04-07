Сын Яковлевой попал в психушку

Сын-фрик Яковлевой попал в психушку

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных , который шокирует общественность нестандартным внешним видом, записал видеоролик на одну из своих песен. Ради творчества наследник артистки и его друг оказались в учреждении для душевнобольных.

"У Дениса с Вовой есть своя музыкальная группа "2odD". Они организовали ее совсем недавно. Ребята сами придумали снять свой первый клип в психбольнице. Коллектив молодой, поэтому было необходимо создать что-то эффектное, сразу заявить о себе", — рассказал друг Шальных.

По сюжету ребята сбегают из лечебницы и угоняют чужой автомобиль, когда врачи узнают, что их пациенты покинули заведение, начинают охоту на беглецов.

"Ролик снимался несколько месяцев, думаю, он получился очень красочным! А для тех, кого заинтересовала сама песня, она называется "Вес", — цитирует приятеля Дениса "СтарХит".

Пока начинающие музыканты мало говорят о своей работе. "Дуэт животных в мире музыки", — так описывают группы Денис и Владимир. "Наша цель — пропитать ваши молодые души энергией двух сумасшедших собак, которым и семь верст не крюк. Пускай нам достаточно странно ("too odd") смотреть на себя в новом виде и музыке, мы собираемся и дальше "миксовать" себя в удовольствие, не упираясь в жанровые рамки", — написали музыканты в своем блоге.

По словам товарища Шальных, Яковлева во всем поддерживает сына. "Маме Дениса приятно, что он занялся творчеством. Как-никак у него очень сильный голос и внешность", — пояснил он.