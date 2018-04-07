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Сын Яковлевой попал в психушку
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Сын-фрик Яковлевой попал в психушку 

Дни.ру 14 часов назад
Фото: vk.com
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, который шокирует общественность нестандартным внешним видом, записал видеоролик на одну из своих песен. Ради творчества наследник артистки и его друг оказались в учреждении для душевнобольных.
"У Дениса с Вовой есть своя музыкальная группа "2odD". Они организовали ее совсем недавно. Ребята сами придумали снять свой первый клип в психбольнице. Коллектив молодой, поэтому было необходимо создать что-то эффектное, сразу заявить о себе", — рассказал друг Шальных.
По сюжету ребята сбегают из лечебницы и угоняют чужой автомобиль, когда врачи узнают, что их пациенты покинули заведение, начинают охоту на беглецов.
"Ролик снимался несколько месяцев, думаю, он получился очень красочным! А для тех, кого заинтересовала сама песня, она называется "Вес", — цитирует приятеля Дениса "СтарХит".
Пока начинающие музыканты мало говорят о своей работе. "Дуэт животных в мире музыки", — так описывают группы Денис и Владимир. "Наша цель — пропитать ваши молодые души энергией двух сумасшедших собак, которым и семь верст не крюк. Пускай нам достаточно странно ("too odd") смотреть на себя в новом виде и музыке, мы собираемся и дальше "миксовать" себя в удовольствие, не упираясь в жанровые рамки", — написали музыканты в своем блоге.
По словам товарища Шальных, Яковлева во всем поддерживает сына. "Маме Дениса приятно, что он занялся творчеством. Как-никак у него очень сильный голос и внешность", — пояснил он.
Как писали Dni.Ru, Денис обладает нестандартной внешностью: он татуирован буквально с головы до ног. Многочисленные татуировки единственный наследник актрисы делал в юности, выражая социальный протест. Впрочем, возможно, их появлению поспособствовала первая любовь Дениса — Маргарита, которая работала тату-мастером.
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