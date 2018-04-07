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Лолита высказалась о зарвавшейся Аллегровой
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Лолита высказалась о зарвавшейся Аллегровой 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Лолита Милявская готовится к премьере своего нового альбома. Артистка даст большой концерт в Москве.
В связи с предстоящим событием журналисты поинтересовались у певицы, не боится ли она наступить на те же грабли, что недавно оскандалили Ирину Аллегрову.
Как писали Dni. R, на концерте с Санкт-Петербурге она спела только новые песни, никакой «Шальной императрицы». Это вызвало бурю негодования. Поклонники решили, что их любимица зазналась.
"Я их понимаю. Я всех понимаю. У меня будет «Шальная императрица» — в смысле «Титаник», «Пошлю его на…», опорные вещи. Но вообще очень скучно, если ты поешь одно и то же", — цитирует сайт газеты «Комсомольская правда» Лолиту.
По словам певицы, публика навешивает на артиста определенные ярлыки и порой очень сложно изменить мнение толпы. «Бесполезно зрителю что-то навязывать: „Вы знаете, а я интеллигентная, не такая, как вы обо мне думаете“. Я уже давно не танцую на столе, потому что стол меня не выдерживает, и многие другие вещи не не делаю с тех пор, как повзрослела и чуть поправилась», — заметила Милявская.
При этом критику Лолита принимает спокойно, да и заступников у певицы достаточно. «Зато меня любят. Я по Инстаграму вижу, что только стоит кому-то на меня напасть, то поклонники „отбивают“ меня, заступаются. Я и сама, конечно, в состоянии. Тот же Инстаграм подтверждает, что 80% людей благодарят меня за самоиронию», — считает артистка.
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