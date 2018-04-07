Рианна показала неидеальную фигуру в кожаном мини-платье 

Рианна в прошлом году заметно прибавила в весе. Сразу появились слухи о том, что она ждет ребенка, но эта информация так и не подтвердилась. 30-летняя певица всегда выбирает нескучные наряды для выходов в свет. И даже прибавив в весе, она продолжает выглядеть бесподобно на красных дорожках и светских мероприятиях. Так в прошлом году звезда покорила всех своим алым платьем с глубоким декольте, которое не только визуально ее стройнило, но и само по себе выглядело роскошно.
Смелые и неоднозначные наряды уже стали частью стиля Рианны. Она выпускает собственную линию косметики и на днях презентовала новую коллекцию в Милане. На публике она появилась в черном кожаном мини-платье с широким поясом. Провокационный наряд продемонстрировал длинные ноги певицы, а также подчеркнул несовершенства ее фигуры. Поклонники сразу заметили, что артистке не удалось похудеть и привести свое тело в идеальное состояние. Однако темнокожая красавица выглядела уверенно и ее не смущало то, что она уже не такая стройная, как прежде.
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Многие посчитали, что теперь Рианна выглядит даже соблазнительнее. Бюст знаменитости увеличился, поэтому талия в платье выглядит еще тоньше. Сначала в макияже певицы превалировали нюдовые оттенки, но затем она накрасила губы алой помадой, прорекламировав свой бренд. Однако все внимание гостей так и осталось приковано в смелому наряду артистки. Напомним, что скоро она уедет из Америки и поселится в Лондоне. Рианна хочет быть ближе к своему жениху, саудовскому миллиардеру Хассану Джамилю, который много времени проводит в Англии.
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