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«Ребенка» Бузовой признали нежизнеспособным
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«Ребенка» Бузовой признали нежизнеспособным 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
В недавней пресс-конференции телеведущая Ольга Бузова объявила о создании своей империи. Звезда запускает собственную криптовалюту бузкоин и коммуникационную платформу Buzar. Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич сообщил корреспондентам Dni.Ru, что новое детище красотки ждет скорый крах.
Специалист заявил, что с большой долей вероятности артистка уже получила гонорар и в дальнейшем «в своем проекте» будет принимать весьма малозначительное участие. По уверению Александра телеведущую использовали как живой рекламный плакат. "Речь для презентации выучена и произнесена с разной степенью осмысления, тем не менее, эффект достигнут: СМИ мгновенно донесли информацию до потенциальных клиентов с максимально возможным охватом", — пояснил эксперт.
Он уверен, что перечисленный Ольгой набор начинаний обещает, что спектр услуг новой компании может быть шире, чем у Google и Facebook вместе взятых. "Презентация Buzar действительно говорит об «имперских планах». "Считается, что мелкие инвесторы менее требовательны к деталям бизнес-плана, а на волне хайпа вокруг криптовалют и вовсе делают свой выбор на основе громкого имени или красивой презентации", — сообщил профессионал.
По мнению финансиста использовать звезд шоу-бизнеса в рекламе виртуальной валюты (ICO) считается в глобальном крипто-комьюнити дурным тоном. В любом случае, Купцикевич уверен, что этот "ребенок" Бузовой нежизнеспособен. Это проект-махинация (скам-проект) с пустой, раздутой идеей без шансов на фактическую реализацию.
Он привел пример из недавнего прошлого: "Совсем недавно организаторы разрекламированного боксером Флойдом Мейвезером ICO Centra Tech были задержаны по предписанию SEC из-за мошеннических действий". Специалист обращает внимание любителей цифровых финансов, что действительно сильные проекты рекламируются на уровне комьюнити, деньги привлекает команда разработчиков с понятной четкой идеей проекта.
Купцикевич отмечает, что спрос на криптовалюты пошел на спад. "По данным исследования Satis Group 81% всех ICO оказались «скамом» (мошенничеством— прим. ред.). Особенно сильный интерес со стороны русскоговорящих связан с возможностью красиво о себе заявить и также красиво выйти с собранным деньгами, не неся никакой ответственности за счет той самой децентрализации и анонимности. Потому риски огромны, и с большой вероятностью доверчивые граждане лишатся своих средств", — пояснил Александр.
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