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Пореченков решил поддержать Козловского
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Известный актер поддержал оскорбившего россиян Козловского 

Дни.ру 59 минут назад
Фото: Дни.ру
Актер Михаил Пореченков высказался в поддержку артиста Данилы Козловского, назвавшего россиян злобными хамами. Он уверен, что интернет-подстрекалы спровоцировали гнев любимца публики.
"Козловский грубо высказался не в отношении России, он высказался в отношении интернета, этой мировой помойки. Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди. Я поддержу человека, который тратил силы и нервы для производства картины. Получилась она или не получилась, должны судить люди, которые этим профессионально занимаются. А всякие идиоты, кроме как писать гадости в Интернете, ничего другого и не могут", — пояснил свою позицию Пореченков в эфире НСН.
Напомним, что Данила в интервью порталу Sports.ru резко высказался по поводу критики трейлера его фильма "Тренер". Он заявил:"А в России, с***а, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь:
"Ну что у вас за жизнь-то такая ***, что в вас столько злобы. И главное, какие все смелые", — добавил артист.
Козловский подчеркнул, что тот, "кто хочет обо***ть, всегда найдет за что". Он добавил, что надеется "никогда не ориентироваться на мнение людей, которые пишут гадости".
Козловский выступил продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли картины. Он многое сделал, чтобы лента увидела свет. Поэтому, когда журналисты отметили, что любители кино, мягко говоря, очень холодно встретили первый рекламный ролик спортивной драмы, он разозлился.
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