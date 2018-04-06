Пореченков решил поддержать Козловского

Известный актер поддержал оскорбившего россиян Козловского

"Козловский грубо высказался не в отношении России, он высказался в отношении интернета, этой мировой помойки. Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди. Я поддержу человека, который тратил силы и нервы для производства картины. Получилась она или не получилась, должны судить люди, которые этим профессионально занимаются. А всякие идиоты, кроме как писать гадости в Интернете, ничего другого и не могут", — пояснил свою позицию Пореченков в эфире НСН.

Напомним, что Данила в интервью порталу Sports.ru резко высказался по поводу критики трейлера его фильма "Тренер". Он заявил:"А в России, с***а, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь:

"Ну что у вас за жизнь-то такая ***, что в вас столько злобы. И главное, какие все смелые", — добавил артист.

Козловский подчеркнул, что тот, "кто хочет обо***ть, всегда найдет за что". Он добавил, что надеется "никогда не ориентироваться на мнение людей, которые пишут гадости".

Козловский выступил продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли картины. Он многое сделал, чтобы лента увидела свет. Поэтому, когда журналисты отметили, что любители кино, мягко говоря, очень холодно встретили первый рекламный ролик спортивной драмы, он разозлился.