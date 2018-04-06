Стало известно о редком заболевании Эдиты Пьехи

Несколько лет назад врачи обнаружили, что у Эдиты Пьехи все очень плохо с шейно-позвонковыми отделами спины. Ей диагностировали паталогический остеохондроз, и певица вынуждена была проходить ежегодные курсы терапии. Легендарная исполнительница призналась, что ключом всех ее болячек являются стрессы.

В детстве с ней обращались довольно жестко и это ранило ее. Стоило кому-то отпустить в ее адрес нелестное замечание, как у нее тут же начинались проблемы с суставами.

Кроме этого, звезда страдает редким заболеванием — легочной стенокардией. Из-за этого у нее часто случаются болевые приступы у основания сердца, которые отдают в легкие и случаются частые легочные кровотечения, пишет сайт Dni.ru.