Безруков одобрил новое назначение Машкова

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Безруков считает назначение Машкова в «Табакерку» правильным решением 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Народный артист России худрук Московского губернского театра Сергей Безруков считает назначение Владимира Машкова художественным руководителем в Театре Олега Табакова правильным выбором.
"Прекрасный и очень правильный выбор! Я однозначно за! Володя — личность, не только прекрасный артист, но и великолепный режиссер, один из лучших учеников Табакова — все необходимые качества, чтобы возглавить "Табакерку". Достойный продолжатель дела мастера", — сказал РИА Новости Безруков.
Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть своим преемником. Возглавить "Табакерку" сразу предложили известному актеру и ученику Табакова, но он взял время на размышление.
В пятницу Машков был представлен труппе "Табакерки" в качестве нового художественного руководителя театра. К своим обязанностям он приступит 23 апреля.
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