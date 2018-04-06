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Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова
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Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова 

РИА Новости 2 часа назад
Актриса театра Олега Табакова Марина Зудина считает, что ее муж был бы доволен назначением Владимира Машкова на пост художественного руководителя театра.
В пятницу Машков был назначен худруком "Табакерки" и представлен в этом качестве труппе, к своим обязанностям он приступит после 23 апреля.
"Теперь я спокойна за театр. Ведь главное, чтобы театр развивался. Олег Павлович всегда считал, что главный талант Машкова — это режиссура, помимо его актерских дарований. И он так мечтал, чтобы Володя вернулся в театр. Вообще, у них была такая всегда особая связь друг с другом", — сказала Зудина РИА Новости.
По ее словам, для Машкова это было достаточно серьезным решением, он понимал, что это большая ответственность.
"Я знаю, что в театре теперь будет та жизнь, которую любил Олег Павлович, будет настоящая работа, — отметила вдова Табакова. — Важна очень энергия, вдохновение, необходимые театру. Владимир Машков обладает такими качествами, и еще он очень большой души человек".
Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе этого театра.
Владимир Машков закончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова), и "Табакерка" для него является родным театром. Здесь он поставил три спектакля: "Звездный час по местному времени", "Бумбараш" и "Смертельный номер". Он снял два фильма: "Сирота Казанская" и "Папа". Машков снялся более чем в 60 картинах у самых известных режиссеров. Машков — лауреат премии "НИКА", "Золотой Орел", "ТЭФИ".
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