Дженнифер Энистон перекрасилась и похорошела

Дженнифер Энистон потихоньку приходит в себя после тяжелого расставания с Джастином Теру . 49-летняя актриса начала появляться на публике и перестала прятаться от папарацци. На днях ее сфотографировали выходящей из салона красоты в Беверли-Хиллз. Судя по снимкам, актриса решила сменить свой яркий блонд на спокойное мелирование.

Энистон появилась на публике в сопровождении телохранителя. Для посещения салона она выбрала брюки цвета хаки, черную футболку и кожаную куртку. Немного дерзкий образ дополнили очки-авиаторы. Несмотря на то, что в тот день Энистон решила полностью отказаться от макияжа, выглядела актриса просто прекрасно: она отдохнула, посвежела и заметно повеселела.

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Прийти в себя Дженнифер помогло большое путешествие: актриса вместе с лучшей подругой Кортни Кокс , телеведущим Джимми Киммелом и его женой Молли МакНирни на несколько недель уехала на Таити. Как мы видим, экзотические каникулы пошли ей на пользу. Энистон полностью восстановилась и с головой окунулась в работу: на прошлой неделе Netflix официально объявил о начале работы над комедийным боевиком «Детективная история». Партнером Энистон по фильму станет Адам Сэндлер : они вместе сыграют супружескую пару, которую подозревают в убийстве миллиардера. Это не первая совместная работа актеров: ранее они вместе снимались в комедии «Притворись моей женой».

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