Супруг Меньшовой поведал об их тяжелом расставании

Юлия Меньшова и Игорь Гордин вместе вот уже 20 лет — прошлым летом они отпраздновали годовщину свадьбы. Напомним, что Юлия вышла замуж за режиссера московского ТЮЗа Игоря Гордина, когда ей было уже 27 лет. В скором времени у супругов появились дети — сын Андрей и дочка Таисия.
Добавим, что Меньшова в какой-то момент рассталась с возлюбленным, но в скором времени они снова сошлись. Ранее Меньшова вспоминала, что они с Игорем даже скрывали от собственных детей свой возобновившийся роман.
Сам Игорь вспоминает момент кризиса в отношениях с Юлией как очень тяжелый период жизни. Тогда им пришлось постараться, чтобы сохранить брак. Гордин считает, что в любых отношениях необходимо идти на уступки и уметь находить компромиссы.
«Это был тяжелый опыт на самом деле. Но он помог как-то со стороны посмотреть на ситуацию в семье и начать ценить отношения, каждую минуту, прожитую вместе. Когда теряешь, то понимаешь ценность потери. Прошло уже десять лет, время все сгладило. Единственное, я могу сказать, брак требует усилий, душевной работы. Иногда надо себя немножко ущемить, где-то уступить, где-то принять, где-то помочь. Нельзя все время требовать внимания к себе», », — вспоминает Игорь для WomanHit.