Супруг Меньшовой поведал об их тяжелом расставании

Супруг Юлии Меньшовой впервые рассказал о тяжелом расставании с телеведущей

Юлия Меньшова и Игорь Гордин вместе вот уже 20 лет — прошлым летом они отпраздновали годовщину свадьбы. Напомним, что Юлия вышла замуж за режиссера московского ТЮЗа Игоря Гордина, когда ей было уже 27 лет. В скором времени у супругов появились дети — сын Андрей и дочка Таисия.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) 28 Июн 2017 в 12:11 PDT Добавим, что Меньшова в какой-то момент рассталась с возлюбленным, но в скором времени они снова сошлись. Ранее Меньшова вспоминала, что они с Игорем даже скрывали от собственных детей свой возобновившийся роман.

Сам Игорь вспоминает момент кризиса в отношениях с Юлией как очень тяжелый период жизни. Тогда им пришлось постараться, чтобы сохранить брак. Гордин считает, что в любых отношениях необходимо идти на уступки и уметь находить компромиссы.