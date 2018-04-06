Брэд Питт встречается с профессором

В конце марта в СМИ появилась информация, что бывшая жена Брэда Питта Анджелина Джоли встречается с агентом по недвижимости, про которого инсайдеры говорят, что он «зрелый и красивый мужчина». А на днях появились слухи, что и у Питта новый роман. Как утверждает издание Page Six, 54-летний актер все чаще появляется в обществе яркой брюнетки — 42-летней Нери Оксман, которая совершенно не похожа на Анджелину Джоли и вообще не имеет к миру кино никакого отношения. Оксман — художница, архитектор, дизайнер, а также профессор Массачусетского технологический института. С Питтом ее свела общая страсть к архитектуре: они вместе работают над одним проектом и регулярно встречаются.

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К слову, архитектурой Питт увлекается уже много лет: он сам разработал дизайн их совместного с Джоли замка Шато Мираваль во Франции, лично руководил ремонтом и закупал мебель. Актеру настолько понравилось это занятие, что он даже пошел изучать архитектуру, а потом вместе с командой профессионалов участвовал в восстановлении нескольких зданий в Новом Орлеане , пострадавших от наводнения. В одном интервью Питт признался, что с удовольствием сделал бы архитектуру делом своей жизни, если бы за это ему платили столько же, сколько за съемки в фильмах.

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Как утверждают инсайдеры, Питт сам попросил Нори помочь ему с новым проектом. «Они моментально нашли общий язык. Оба движутся навстречу друг другу, и в любой момент их отношению могут превратиться из дружеских в романтические», — утверждает осведомленный источник.