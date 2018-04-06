Подружка Питта утерла нос Джоли

Новая подружка Питта утерла нос истеричке Джоли

Мировые СМИ продолжают следить за тем, что происходит с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, которые уже почти два года оформляют развод. Если голливудскую актрису, облаченную либо в черное, либо в белое, регулярно видят на прогулках с детьми, то ее экс-супруга папарацци вообще не могут поймать.

Публикация от The Herstory Of Architecture (@womenofarchitecture) 3 Окт 2017 в 2:04 PDT А все потому, что Питт якобы всерьез занят неким архитектурным проектом. Мало кто знает, что голливудский красавчик не только актер, но и дипломированный архитектор. Кроме того, Брэд увлекается дизайном. В одном интервью Анджелина прямо сказала, что интерьером в их французском поместье занимался именно Брэд.

Работает над новым проектом Питт не в одиночку, ему помогает весьма привлекательная 42-летняя коллега Нэри Оксман. Женщина родилась в Израиле и постоянно живет в США . Нэри вообще не связана с миром кино, она — профессор Массачусетского технологический института. А еще — известный архитектор, дизайнер и художница. Как говорят в близком окружении Брэда, Нэри, неуловимо похожая на Анджелину, сильно отличается от голливудской актрисы — якобы она очень умна, самодостаточна, сдержанна, но естественна и органична, передает Page Six.

Интересно, что, по слухам, Брэд Питт сам предложил сотрудничество Нэри Оксман. "Брэд и Нэри быстро нашли общий язык, ведь ими обоими движет страсть к архитектуре и искусству. Их отношения можно охарактеризовать как профессиональную дружбу. Но они определенно симпатичны друг другу, и в любой момент они могут закрутить роман. Брэд явно заинтересован в том, чтобы проводить с Нэри больше времени. Она потрясающая", — рассказали в окружении Питта.