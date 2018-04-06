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Юрий Дудь поведал о своих доходах
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Юрий Дудь поведал о своих доходах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Юрий Дудь, YouTube
Журналист Юрий Дудь не стал раскрывать точной суммы дохода от своего канала на youTube. Но заметил, что доход не превышает пяти миллионов рублей в месяц, пишут «Известия».
Ранее Российское исследовательское агентство (РИАБ) блогеров заявило о том, что размещение одного рекламного поста в «вДуде» стоит 1,2 миллиона. Дудь опроверг информацию о стоимости размещения рекламы.
Всего за второе полугодие 2017 года, по подсчетам экспертов, Дудь заработал 17,6 миллиона рублей. Таким образом он оказался на четвертой строчке рейтинга самых высоко зарабатывающих российских блогеров. Второе место во второй половине года занял автор проекта «Дневник Хача» Амиран Сардаров, заработав 27,3 млн рублей.
Юрий Дудь специализируется на интервью со знаменитостями. Перед президентскими выборами Дудь и кандидат на высший пост в стране Павел Грудинин поспорили, что если Грудинин набирает менее 15 процентов голосов, он сбривает усы. по данным ЦИК, кандидат от КПРФ Грудинин набрал 11,7 процентов голосов. После оглашения итоговых результатов голосования Грудинин выполнил свое обещание и сбрил усы.
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