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Максим Аверин уехал из России
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Максим Аверин уехал из России 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Instagram
Российский актер решил использовать небольшой отпуск для активного освоения Японии. Он постоянно балует подписчиков позитивными фотографиями с местными достопримечательностями и хвастается успехами в этой экзотической стране. Недавно Максим сделал снимок со статуей знаменитой собаки Хатико. Затем артист любовался природой и покорял вершины.
Но самое позитивное настроение Аверин продемонстрировал на фотографии с японскими девушками, одетыми в национальные костюмы. Очевидно, обаятельной звезде из России не составило много труда, чтобы уговорить новых подружек на совместный снимок. Три молодые японки в кимоно не только позволили Максиму встать рядом. Мужчина даже слегка приобнял хрупких девушек в кимоно.
Подписчики не могли пройти мимо такой веселой фотографии: «Девчушки прямо расцвели в компании такого веселого и добродушного "хомяка"», «Ну! Цветник солнышко озарило! До чего же улыбка сияющая!» Некоторые посчитали, что Максиму слишком сладко в таком малиннике и предложили кормить его лимонами.
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