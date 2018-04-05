Максим Аверин уехал из России

Российский актер решил использовать небольшой отпуск для активного освоения Японии . Он постоянно балует подписчиков позитивными фотографиями с местными достопримечательностями и хвастается успехами в этой экзотической стране. Недавно Максим сделал снимок со статуей знаменитой собаки Хатико. Затем артист любовался природой и покорял вершины.

Публикация от Максим Аверин (@maximaverin) 3 Апр 2018 в 6:37 PDT Но самое позитивное настроение Аверин продемонстрировал на фотографии с японскими девушками, одетыми в национальные костюмы. Очевидно, обаятельной звезде из России не составило много труда, чтобы уговорить новых подружек на совместный снимок. Три молодые японки в кимоно не только позволили Максиму встать рядом. Мужчина даже слегка приобнял хрупких девушек в кимоно.

Подписчики не могли пройти мимо такой веселой фотографии: «Девчушки прямо расцвели в компании такого веселого и добродушного "хомяка"», «Ну! Цветник солнышко озарило! До чего же улыбка сияющая!» Некоторые посчитали, что Максиму слишком сладко в таком малиннике и предложили кормить его лимонами.