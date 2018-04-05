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Старшая сестра Димы Билана рассказала о воссоединении певца с экс-возлюбленной
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Старшая сестра Димы Билана рассказала о воссоединении певца с экс-возлюбленной 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
36-летний Дима Билан одно время встречался с привлекательной девушкой, но после поездки на конкурс «Евровидение» они расстались и с тех пор артиста редко видели в компании дам. Недавно он признался, что устал от женщин, поэтому сейчас предпочитает одиночество. При этом певец отметил, что к браку уже готов. За последние несколько недель он опубликовал ряд снимков, на которых запечатлен с разными представительницами прекрасного пола. На одном из фото оказалась его младшая сестра Анна, которая поразила пользователей своей красотой. На другом кадре Дима позирует с участницей первого сезона шоу «Голос» Юлией Терещенко.
Многие стали приписывать артисту роман с привлекательной девушкой, но позже он поделился еще одним снимком, на котором запечатлен в ресторане с роковой брюнеткой. «Очень милый вечер», — подписал Билан кадр. Напомним, что несколько лет назад выяснилось, что на протяжении многих лет певец жил с тренером по лечебной гимнастике Инной Андреевой. Именно она и запечатлена на новом фото. Они встречались около 10 лет, но потом Дима встретил художницу Лялю, а Инна улетела в Анапу с родителями. Новое фото в компании экс-возлюбленной всполошило поклонников артиста. Некоторые сразу предположили, что они снова вместе.
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"На самом деле это произошло уже давно", — рассказала старшая сестра Билана дизайнер одежды и постельного белья Елена Зимина-Белан. По ее словам, они расстались некоторое время назад из-за Ляли, но всегда поддерживали хорошие отношения, хоть и ссорились. Елена также отметила, что Ляля недолго была с Димой и вскоре улетела в Америку. «А с Инной у него по-прежнему все хорошо», — призналась она EG.ru.
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