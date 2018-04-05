Ещё
Жена Алека Болдуина не прочь завести пятого ребенка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жена Алека Болдуина не прочь завести пятого ребенка 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
34-летняя супруга Алека Болдуина Хилари, которая совсем скоро станет мамой в четвертый раз, намекнула поклонникам, что не против родить и пятого ребенка! Как рассказала в интервью женщина, ее 4-летняя дочь Кармен с нетерпением ждет появления на свет третьего братика. Девочка просто обожает малышей и уже сказала маме, что будет совсем не против, если они с папой решат завести еще одного ребенка. Возможно, девочке хочется, чтобы у нее появилась сестренка. «Не исключаю, что сделаю это, ведь нам с Алеком дети доставляют столько удовольствия! Они такие забавные!» — заявила Хилари.
На днях супруга Болдуина вместе со всеми своими детьми появилась на обложке майского выпуска журнала Parents. «Во время всех моих беременностей и совместной жизни с Болдуином я обращалась к этому журналу, чтобы получить советы по материнству. Я любила читать про других мамочек и папочек и узнавать их секреты счастливой семейной жизни. А еще я благодарна Алеку за Кармен, Рафа, Лео и Болдуинито № 4», — написала она.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1749446762831086178_216745240"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Хилари, которая сейчас находится примерно на девятом месяце беременности, показала своим подписчикам упражнения, которые выполняет, чтобы облегчить боль в шее, спине и плечах. Для наглядности супруга Болдуина записала коротенькое видео. Но больше, чем упражнения, всех заинтересовали туфли на высоких каблуках, в которых Хилари их демонстрировала. Подписчики единодушно решили, что сама беременная выглядит просто сногсшибательно, а вот каблуки можно было бы заменить и на более удобную обувь.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1750383534566073633_216745240"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Teleprogramma.pro: последние новости
Телезрители просят убрать Елену Малышеву с Первого канала Александр Малинин подал иск на бывшую жену Дана Борисова показала новую себя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье обвалились цены на дачи76
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова105
Войска ВВО подняты по тревоге31
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством57
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма114
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
ДТП
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение