Жена Алека Болдуина не прочь завести пятого ребенка

34-летняя супруга Алека Болдуина Хилари, которая совсем скоро станет мамой в четвертый раз, намекнула поклонникам, что не против родить и пятого ребенка! Как рассказала в интервью женщина, ее 4-летняя дочь Кармен с нетерпением ждет появления на свет третьего братика. Девочка просто обожает малышей и уже сказала маме, что будет совсем не против, если они с папой решат завести еще одного ребенка. Возможно, девочке хочется, чтобы у нее появилась сестренка. «Не исключаю, что сделаю это, ведь нам с Алеком дети доставляют столько удовольствия! Они такие забавные!» — заявила Хилари.

На днях супруга Болдуина вместе со всеми своими детьми появилась на обложке майского выпуска журнала Parents. «Во время всех моих беременностей и совместной жизни с Болдуином я обращалась к этому журналу, чтобы получить советы по материнству. Я любила читать про других мамочек и папочек и узнавать их секреты счастливой семейной жизни. А еще я благодарна Алеку за Кармен, Рафа, Лео и Болдуинито № 4», — написала она.

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Хилари, которая сейчас находится примерно на девятом месяце беременности, показала своим подписчикам упражнения, которые выполняет, чтобы облегчить боль в шее, спине и плечах. Для наглядности супруга Болдуина записала коротенькое видео. Но больше, чем упражнения, всех заинтересовали туфли на высоких каблуках, в которых Хилари их демонстрировала. Подписчики единодушно решили, что сама беременная выглядит просто сногсшибательно, а вот каблуки можно было бы заменить и на более удобную обувь.

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