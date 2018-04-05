Вдова звезды фильма «Москва слезам не верит» рассказала о последних днях жизни артиста

Последний год жизни был очень тяжелым для актера Александра Фатюшина — он сильно болел и почти не вылезал из больниц. Александру было всего 52 года, когда он ушел из жизни. Напомним, что Александр и Елена познакомились, когда актер был уже довольно известен на всю страну и успел сыграть в фильмах «Москва слезам не верит» и «Служебный роман». Артисты поженились буквально через несколько дней после знакомства, несмотря на разницу в возрасте — Елена была младше возлюбленного на 12 лет.

Артисты так и не завели общих детей, но прожили в браке 17 счастливых лет — до кончины Фатюшина. У Елены и Александра так и не появились дети. «Такая тема…нам казалось, что это странно, что у нас нет детей, доктор говорил, что со здоровьем все хорошо. Мы решили, что Бог не дает и смирились. Честно, я никогда не испытывала мучительной тяги стать мамой. Когда я была на третьем курсе университета, то могла бы стать мамой, но тогда приняла решение, что мне надо учиться и сделала аборт», — признается актриса.

У Фатюшина были некоторые проблемы с алкоголем, которые в последствии не лучшим образом сказались на его здоровье. Он умер в расцвете лет — ему было всего 52 года, когда сердце артиста остановилось. По словам Мольченко, ей казалось, что муж предчувствовал свой скорый уход из жизни.

"Незадолго до смерти он сказал, что я ему всю жизнь испортила. За несколько недель до своего ухода он уже словно жил в другом мире. Неожиданно захотел пойти в церковь исповедоваться", — говорит Елена.

Александр ушел из жизни совершенно внезапно он смотрел футбольный матч дома, когда у него случился инфаркт. Врачи не успели спасти артиста. «У нас в тот момент была соседка, зашла за вещами для своей собаки, мы сели пить чай, а Саша ушел в другу комнату смотреть телевизор. Там он и умер. Если честно, за 17 лет нашей совместной жизни он меня подготовил к своему уходу», — признается Елена.