Жанну Мартиросян оскорбили на «Камеди клаб»

Дело было во время съемок первоапрельского выпуска шоу «Камеди Клаб». Жанна должна была выступить с речью на сцене. Для этого она специально подобрала эффектный золотой костюм. Но, когда Левина оказалась перед публикой, забыла все заранее подготовленные слова. Жанну поддержали резиденты «Камеди Клаба», сказав, что 1 апреля — ее день.

Только позже до девушки дошло, что эта дата относится не только ко Дню смеха, но и Дню дурака.

Публикация от Janna Levina (@jannalevina_martirosyan) 1 Апр 2018 в 10:06 PDT

Поклонники поспешили успокоить Жанну: «Жанна, не переживайте. Это может произойти с каждым. Главное, что вы сумели найти позитив в этой ситуации и получили поддержку близких и друзей. Такой Прекрасной женщине можно всё простить». Другие оценили костюм, сравнив жену Мартиросяна с роботом Вертером из фильма «Гостья из будущего».