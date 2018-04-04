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Жанну Мартиросян оскорбили на «Камеди клаб»
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Жанну Мартиросян оскорбили на «Камеди клаб» 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Instagram
Дело было во время съемок первоапрельского выпуска шоу «Камеди Клаб». Жанна должна была выступить с речью на сцене. Для этого она специально подобрала эффектный золотой костюм. Но, когда Левина оказалась перед публикой, забыла все заранее подготовленные слова. Жанну поддержали резиденты «Камеди Клаба», сказав, что 1 апреля — ее день.
Только позже до девушки дошло, что эта дата относится не только ко Дню смеха, но и Дню дурака.
Поклонники поспешили успокоить Жанну: «Жанна, не переживайте. Это может произойти с каждым. Главное, что вы сумели найти позитив в этой ситуации и получили поддержку близких и друзей. Такой Прекрасной женщине можно всё простить». Другие оценили костюм, сравнив жену Мартиросяна с роботом Вертером из фильма «Гостья из будущего».
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