«Правый сектор» пригрозил Гребенщикову

Поводом для угроз послужило интервью музыканта, в котором он выразил готовность выступить в Крыму, а также в Донецке Луганске , «если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления». Позднее Борис Гребенщиков подтвердил свои слова в Facebook и сказал, что группа «Аквариум» выступит в любом месте планеты, где ее готовы слушать.

В «Правом секторе» отреагировали на заявление музыканта, заявив, что «никакого Гребенщикова» на Украине не будет.