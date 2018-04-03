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«Правый сектор» пригрозил Гребенщикову
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«Правый сектор» пригрозил Гребенщикову 

Рамблер 3 апреля 2018
Фото: РИА Новости
В запрещенной в России организации «Правый сектор» пригрозили Борису Гребенщикову и группе «Аквариум» срывом выступлений на Украине.
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Поводом для угроз послужило интервью музыканта, в котором он выразил готовность выступить в Крыму, а также в Донецке и Луганске, «если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления». Позднее Борис Гребенщиков подтвердил свои слова в Facebook и сказал, что группа «Аквариум» выступит в любом месте планеты, где ее готовы слушать.
В «Правом секторе» отреагировали на заявление музыканта, заявив, что «никакого Гребенщикова» на Украине не будет.
«Если Гребенщиков хочет выступать в Донецке, Луганске и Крыму, то таким **** на Украине, конечно же, не место. Потому что он открыто говорит, что готов выступать на оккупированных территориях! Нет, никакого Гребенщикова тут не будет! Если он приедет, мы все сделаем, чтобы он не мог здесь выступать! Мы не следим за творчеством Гребенщикова, что он там говорил, поддерживает он Путина или не поддерживает, что он говорил про оккупацию Крыма и так далее. Но мы будем просто смотреть на законность пересечения им границы», — цитирует НСН пресс-секретаря «Правого сектора» Артема Скоропадского.
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