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Пьеха рассказала о состоянии после госпитализации
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С трудом говорю — Пьеха рассказала о состоянии после госпитализации 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Народная артистка Эдита Пьеха рассказала о состоянии своего здоровья после госпитализации. Информацией известная певица поделилась в беседе с РБК.
По словам Пьехи, она попала в больницу из-за обострения легочной болезни. Врачи проводят необходимое медикаментозное лечение, так что певица настроена позитивно.
«Увезли с обострением бронхита, я с трудом говорю. Но делают капли, уколы, так что все будет хорошо», — рассказал артистка.
Ранее сообщалось, что советская и российская эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха была госпитализирована в Санкт-Петербурге. Летом прошлого года Народная артистка СССР отметила свой юбилей — ей исполнилось 80 лет.
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