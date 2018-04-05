С трудом говорю — Пьеха рассказала о состоянии после госпитализации

Народная артистка Эдита Пьеха рассказала о состоянии своего здоровья после госпитализации. Информацией известная певица поделилась в беседе с РБК. По словам Пьехи, она попала в больницу из-за обострения легочной болезни. Врачи проводят необходимое медикаментозное лечение, так что певица настроена позитивно. «Увезли с обострением бронхита, я с трудом говорю. Но делают капли, уколы, так что все будет хорошо», — рассказал артистка. Ранее сообщалось, что советская и российская эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха была госпитализирована в Санкт-Петербурге . Летом прошлого года Народная артистка СССР отметила свой юбилей — ей исполнилось 80 лет.