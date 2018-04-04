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Регина Тодоренко объяснила синяки
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Регина Тодоренко объяснила синяки на коленках 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Instagram
Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в Инстаграме фото в длинном платье с большим разрезом и объяснила, почему иногда ее ноги выглядят некрасиво.
Тодоренко объяснила, что ей всего 27 лет, у нее есть любимая работа, она постоянно путешествует, ведет шоу, ежедневно проходит 15-20 километров или такое же время проводит на каблуках в кадре. Кроме того, еженедельно Регина летает в разные страны, проводя в самолете очень много времени.
После перелета или длительного стояния у нее очень сильно болят ноги, возникают судороги и отеки, избежать которых не помогают даже компрессионные гольфы. Именно поэтому на фото, которые часто делают на светских мероприятиях, ноги Тодоренко выглядят не очень красиво, немного опухшими.
"А да, у меня ведь ещё и синяки на коленках. Не переживайте, долго стояла в позе кошки на йоге! И я люблю свою работу, и даже эти толстые ноги", — ответила девушка своим критикам.
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