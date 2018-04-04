Певцов рассказал о гибели сына

Актер Дмитрий Певцов рассказал о гибели сына Даниила и назвал своей главной ошибкой то, что он долгое время не считал его родным. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на эфир программы «Судьба человека» на «России 1».

По данным издания, Даниил родился у Певцова и его однокурсницы Ларисы Блажко во время учебы в актерском училище. Актер отметил, что признать Даниила и начать с ним общаться его уговорила нынешняя супруга, актриса Ольга Дроздова

«Это один из моих больших грехов. То, что я не признавал Даню», — подчеркнул Певцов.

По его словам, в последние годы он тесно общался с сыном и снялся с ним вместе в фильме. Певцов добавил, что Дроздова относил к его сыну по-матерински, и его смерть оказалась для нее не меньшей потерей. Певцов рассказал, что Даниил также прекрасно общался с братом Елисеем.

Актер отметил, что никого не винит в его смерти и считает ее нечастным случаем.

«Как это бывает? Встреча одноклассников. Все сидят на балконе. Он захотел подтянуться, приподнять себя на перилах… Никто в его уходе не виноват, то есть он взлетел, как ангел. И все», — рассказал Певцов.

Он отметил, что в последние годы жизни Даниил был «светящимся человеком», от которого «исходило тепло на сцене».

В конце 1994 года Певцов женился на актрисе Ольге Дроздовой. В августе 2007 года у них родился сын Елисей. Старший сын Певцова скончался в сентябре 2012 года на 23-м году жизни.