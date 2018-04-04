Малышева оправдалась за скандал с собаками

Телеведущая Елена Малышева прокомментировала RT свое выказывание о необходимости отстрела бродячих собак.

В конце марта в эфире телешоу «Жить здорово» на Первом канале ведущая назвала «недопустимым» то, что стаи собак «носятся» по улицам и убивают людей.

«Поэтому этих собак надо отстреливать», — призвала она.

Сегодня же Малышева сообщила RT, что лишь накануне вернулась из Кемерова , где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли десятки людей.

«Думаю в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак», — сказала она с иронией.

Гостем программы «Жить здорово», во время которой Малышева произнесла свои слова, был музыкант Юрий Лоза , рассказавший о том, как бродячие собаки загрызли мужа его племянницы.