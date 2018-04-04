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Малышева оправдалась за скандал с собаками
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Малышева оправдалась за скандал с собаками 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Телеведущая Елена Малышева прокомментировала RT свое выказывание о необходимости отстрела бродячих собак.
В конце марта в эфире телешоу «Жить здорово» на Первом канале ведущая назвала «недопустимым» то, что стаи собак «носятся» по улицам и убивают людей.
«Поэтому этих собак надо отстреливать», — призвала она.
Сегодня же Малышева сообщила RT, что лишь накануне вернулась из Кемерова, где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли десятки людей.
«Думаю в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак», — сказала она с иронией.
Гостем программы «Жить здорово», во время которой Малышева произнесла свои слова, был музыкант Юрий Лоза, рассказавший о том, как бродячие собаки загрызли мужа его племянницы.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Владимир Поздняков ответил на вопрос о возможности введения ответственности за сексуальные домогательства в России предложением усыплять бездомных собак. В интервью корреспонденту «Ленты.ру» член парламентской комиссии по этике, ответив на десяток вопросов о деле депутата Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах, и, должно быть, устав от них, рассказал о своем отношении к бездомным животным.
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