Звезда «Папиных дочек» стал жертвой «черных риелторов»

Мошенники не дремлют: в числе жертв «черных риелторов» оказался известный актер

Бывший актер Ленкома, звезда сериалов «Папины дочки» и «Пепел» Сергей Фролов и еще четыре человека объявили голодовку. Все они связаны долгами перед микрофинансовой организацией «Международное кредитное бюро» и утверждают, что стали жертвами «черных риелторов».

По запросу «Международное кредитное бюро» поисковые системы выдают одно слово — «мошенники». При этом микрофинансовая организация работает вполне легально: дает займы в залог недвижимости, но проценты такие, что за кредит в несколько тысяч можно лишиться квартиры стоимостью несколько миллионов.

По разным данным, без жилья могут остаться до сотни человек. В их числе известный актер Сергей Фролов. Он живет в квартире, которая принадлежала его матери. Долги обнаружились после смерти женщины и перешли к нему вместе с наследством. Один кредитный договор на 600 тысяч рублей, другой — на 1,2 млн рублей. Видимо, вторым займом мама Фролова пыталась перекрыть первый. Через какое-то время на сайте приставов актер обнаружил, что должен в четыре раза больше — 4,85 млн рублей. Это набежавшие проценты. Потом к Фролову приехала женщина, которая заявила, что обладает правами на квартиру. Сергей уверен, что стал жертвой мошеннической схемы:

Сергей Фролов актер «Моя мама вообще была пенсионеркой с сахарным диабетом, и ей просто нельзя было давать кредит, но тем не менее эти кредиты выдавались. Международное кредитное бюро, спрятавшись под шапкой микрофинансовой организации, смело, через подставной » Смартбанк » (через него производились оплаты), и микрофинансовая организация действовала как с банковскими полномочиями, хотя не имела на это права и лицензии, выдавая кредиты на более чем 1 млн рублей».

Александр Семенников: Ставшие в один момент бездомными, люди выходят на пикеты и пытаются добиться возбуждения уголовного дела. По словам Фролова, почти два года в ГУВД лежит коллективное заявление, его подписали более 40 человек. Это люди, которые взяли займы в Международном кредитном бюро. Полиция отказывает в возбуждении уголовного дела, поскольку договоры заключались добровольно, говорит депутат Мосгордумы

Александр Семенников депутат Мосгордумы «Если смотреть на ситуацию в целом, не на разрозненные эпизоды, а на всю картину целиком, если увидеть, что десятки пострадавших от этой истории, то, на мой взгляд, тут возникает предмет для пристального изучения правоохранительными органами и следствием в том числе. Злоупотребляя финансовой безграмотностью граждан, либо тяжелой ситуацией, в которой они находились, людей, по сути, принуждали заключать кабальные сделки».

Международное кредитное бюро организовали граждане Латвии . По информации телеканала «Россия 1», оттачивали криминальный талант в Риге. В Москве работают под аббревиатурой МКБ, как у крупного банка. Находится организация там же, где и банк — на Цветном бульваре. По мнению правозащитников, это могло ввести людей в заблуждение. У некоторых из них сложилось впечатление, что это либо банк МКБ, либо его представительство.

К тому же суммы кредитов, которые озвучивают пострадавшие, явно не соответствуют размерам микрозаймов. Более того, кредиты были косвенно привязаны к курсу доллара США и росли вместе с ним, но все это было сделано, как говорится, в рамках правового поля. Перевести это дело в уголовное можно только в одном случае — если государство поменяет правила игры, считает председатель правления Московского юридического агентства Алексей Линецкий:

Алексей Линецкий председатель правления Московского юридического агентства «В общем-то, дело непростое, потому что если все подобные договоры поставить под сомнение, то может быть разрушена гражданская стабильность в обороте, связанная с такими МФО. Либо государство должно их вовсе запретить и ограничить жестко размер процентов, которые могут быть взысканы с должника в случае просрочки, либо, если такие действия законны, суды не могут просто так, на основании общей морали и понятия справедливости, расторгать такие договоры. Руководствуются тем: как же так? Люди остались без квартиры».

Пока молчит полиция, люди пытаются привлечь к себе внимание всеми возможными способами. Аббревиатуру финансовой организации расшифровывают не иначе как «Международное кабальное бюро» и даже придумали ей слоган — «гарант лишения жилья». По последней информации, после серии сюжетов в СМИ офис МКБ закрыли, не работает и сайт организации, а единственный доступный в интернете телефон не отвечает. Четыре человека, фактически оставшиеся без жилья, готовы продолжить голодовку.