Анна Семенович сменила профессию

Певица и спортсменка Анна Семенович рассказала подписчикам о своих планах написать художественный роман.

"Новую жизнь" девушка решила начать символично с понедельника, 2 апреля.

"Роман давно родился в моей голове и теперь настало время рассказать его вам", — поделилась с читателями Семенович.

Девушка отметила, что ей предстоит решить важный вопрос — выбрать подходящее имя для главной героини, которая по сюжету является балериной.

Семенович обратилась за советом к своим подписчикам и попросила их подобрать что-нибудь подходящее. Позже певица поблагодарила неравнодушных читателей за варианты. Она призналась, что отобрала лучшие и будет принимать окончательное решение вместе со своим редактором.