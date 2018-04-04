Ещё
Семенович сменила профессию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Япония заявила протест России
Япония заявила протест России

Анна Семенович сменила профессию 

Russianshowbiz.info 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Певица и спортсменка Анна Семенович рассказала подписчикам о своих планах написать художественный роман.
"Новую жизнь" девушка решила начать символично с понедельника, 2 апреля.
"Роман давно родился в моей голове и теперь настало время рассказать его вам", — поделилась с читателями Семенович.
Девушка отметила, что ей предстоит решить важный вопрос — выбрать подходящее имя для главной героини, которая по сюжету является балериной.
Семенович обратилась за советом к своим подписчикам и попросила их подобрать что-нибудь подходящее. Позже певица поблагодарила неравнодушных читателей за варианты. Она призналась, что отобрала лучшие и будет принимать окончательное решение вместе со своим редактором.
Среди предположений, поступивших к Семенович, были такие имена, как: Анна, Аделина, Екатерина, Лима, Мила и многие другие.
Russianshowbiz.info: последние новости
Дана Борисова подвела итоги лечения Садальского обвинили в бесполезной болтовне Ольга Бузова отменила публичные выступления
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин160
Бориса Джонсона поймали на лжи о России93
Шойгу предупредил о новой угрозе265
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США78
Украине «перекроют» Керченский пролив537
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:29
В Москве горит торговый центр
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение