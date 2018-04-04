Семенович сменила профессию

Певица и спортсменка Анна Семенович рассказала подписчикам о своих планах написать художественный роман.
"Новую жизнь" девушка решила начать символично с понедельника, 2 апреля.
"Роман давно родился в моей голове и теперь настало время рассказать его вам", — поделилась с читателями Семенович.
Девушка отметила, что ей предстоит решить важный вопрос — выбрать подходящее имя для главной героини, которая по сюжету является балериной.
Семенович обратилась за советом к своим подписчикам и попросила их подобрать что-нибудь подходящее. Позже певица поблагодарила неравнодушных читателей за варианты. Она призналась, что отобрала лучшие и будет принимать окончательное решение вместе со своим редактором.
Среди предположений, поступивших к Семенович, были такие имена, как: Анна, Аделина, Екатерина, Лима, Мила и многие другие.