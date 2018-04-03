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Звезда «Мажора» готовится к пополнению в семье
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Звезда «Мажора» готовится к пополнению в семье 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Teleprogramma.pro уже рассказывала, что Денис Шведов и Александра Розовская, дочь известного режиссера Марка Розовского, служили в одном театре — Российском молодежном. Между актерами вспыхнул служебный роман, хотя на момент знакомства оба были в отношениях. Во время работы над спектаклем «Дон Кихот». Александру Розовскую срочно ввели в постановку в роли Дульсинеи. Денис Шведов играл Дон Кихота. Актеры стали общаться и сблизились настолько, что летом 2016 года стали родителями, у пары родилась дочь.
Несмотря на то, что Шведов и Розовская официально не женаты, они довольно быстро решились на второго ребенка. Денис и Александра признаются, что не ожидали, что столь значимое для них событие произойдет столь скоро, однако теперь благодарны жизни за то, что все сложилось именно так.
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«Сами от себя такого не ожидали, хотя обсуждали. Поехали втроем с дочкой Мирой на море и там, куда бы мы ни пришли — на пляж, в музей или в кафе, везде встречали пары с детьми-погодками. Между собой по-доброму иронизировали: посмотри, какие бедные-несчастные родители, а мы — с одним ребенком — еще свободные, счастливые. По возвращении нам Вселенная маякнула: вот, обсуждали других, а теперь другие пообсуждают вас. В театре шутят: итоги театрального сезона Саши Розовской — вышла из декрета и ушла в декрет», — рассказывает Александра.
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По ее словам, Шведов — замечательный мужчина и отец, который во всем ее поддерживает и всячески помогает. Пол второго ребенка пара узнавать не спешит. Надеются сделать сюрприз не только себе, но и близким, — сообщает журнал Hello.
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