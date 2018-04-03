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Близкие осужденного на 22 года актера «Последнего из Магикян» встали на его защиту
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Близкие осужденного на 22 года актера «Последнего из Магикян» встали на его защиту 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Вчера актер сериала «Последнего из Магикян» и многих других кинопроектов был осужден на 22 года колонии по обвинению в педофилии. Мужчину подозревали в растлении девятилетней девочки, во время обыска сотрудники правоохранительных органов также обнаружили у Мухтара Гусенгаджиева несколько видеозаписей с детским порно. Известно, что одной из потерпевших по данному делу проходит юная дочь племянника известного актера. Сам Гусенгаджиев свою вину не признает, он считает, что его родственник намерено смонтировал видео, которое и легло в основу обвинения, чтобы отобрать у него квартиру в центре столицы. На защиту мужчины встали его близкие. Они намерены обжаловать приговор до того момента, пока он еще не вступил в силу, выступив в суде с иском о клевете.
"Мухтар не виноват ни в одном эпизоде, в котором его обвиняют. Мое мнение такое — это все клевета. Самое главное, что доказательств вины нет, следствие велось с грубыми нарушениями», — сообщила одна из защитниц актера. Сам Гусенгаджиев оставил записку, в которой в свойственной ему манере (мужчина долгие годы практикует йогу, — прим. ред.) поблагодарил сторонников за поддержку.
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«Эта ситуация временна и преградой к моей мечте не является. Спасибо всем, кто сам того не зная, помог мне сделать поразительные открытия и поднял меня над всем тем, что ранее являлось для меня ценным. Чем дальше, тем жизнь моя вкуснее. Обо всем этом скоро все узнаете. С огромным искренним уважением, Мухтар», — обратился к общественности мужчина. В Сети также появилась инициативная группа, где сторонники Гусенгаджиева обмениваются мнениями по поводу сложившейся ситуации и надеются защитить Мухтара, — сообщает "Московский комсомолец".
Записка, которую Гусенгаджиев оставил своим сторонником/Фото: ЖЖ  Напомним, что актер, известный зрителям по сериалу «Последний из Магикян», «Кулагин и партнеры», «Майор Ветров», «Дорогая Маша Березина» и другим находится под следствием с сентября 2015 года. Все слушания, которые состоялись ранее, проходили в закрытом режиме.
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