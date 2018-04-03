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Подготовка к Евровидению доводит Самойлову до слез
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Подготовка к Евровидению доводит Самойлову до слез 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: @jsvok
Певица Юлия Самойлова, которая представит Россию на песенном конкурсе Евровидение в 2018 году, сообщила «Комсомольской правде», что плачет, готовясь к выступлению.
По словам артистки, перед поездкой в Лиссабон, где состоится конкурс, она больше всего боится «перенервничать» и плохо спеть. Однако, подчеркнула она, ее педагог по вокалу Мариам Мерабова — «прекрасная» и «здорово» ей помогает.
«Бывает, что начинаю психовать, мы обе поплачем, успокоимся и снова работаем», — рассказала она.
Также Самойлова сообщила, что в данный момент подтягивает уровень своего английского языка, который пока еще считает «слабеньким».
Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии с 8 по 12 мая. В прошлом году Россия, которую также должна была представлять Юлия Самойлова, не смогла принять участие в конкурсе, проходившем на Украине, так как местные власти запретили певице въезд в страну за посещение Крыма.
 Ещё 3 источника 
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