Подготовка к Евровидению доводит Самойлову до слез

По словам артистки, перед поездкой в Лиссабон , где состоится конкурс, она больше всего боится «перенервничать» и плохо спеть. Однако, подчеркнула она, ее педагог по вокалу Мариам Мерабова — «прекрасная» и «здорово» ей помогает.

«Бывает, что начинаю психовать, мы обе поплачем, успокоимся и снова работаем», — рассказала она.

Также Самойлова сообщила, что в данный момент подтягивает уровень своего английского языка, который пока еще считает «слабеньким».