Подготовка к Евровидению доводит Самойлову до слез 

Певица Юлия Самойлова, которая представит Россию на песенном конкурсе Евровидение в 2018 году, сообщила «Комсомольской правде», что плачет, готовясь к выступлению.
По словам артистки, перед поездкой в Лиссабон, где состоится конкурс, она больше всего боится «перенервничать» и плохо спеть. Однако, подчеркнула она, ее педагог по вокалу Мариам Мерабова — «прекрасная» и «здорово» ей помогает.
«Бывает, что начинаю психовать, мы обе поплачем, успокоимся и снова работаем», — рассказала она.
Также Самойлова сообщила, что в данный момент подтягивает уровень своего английского языка, который пока еще считает «слабеньким».
Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии с 8 по 12 мая. В прошлом году Россия, которую также должна была представлять Юлия Самойлова, не смогла принять участие в конкурсе, проходившем на Украине, так как местные власти запретили певице въезд в страну за посещение Крыма.