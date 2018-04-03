Мария Аронова устроила скандал во время спектакля

Актеры спектакля «Маленькие комедии» со сцены сургутской филармонии пожаловались на организаторов, задержавших им зарплату. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».
Актеры Мария Аронова и Михаил Полицеймако вышли к зрителям и попросили прощения за задержку спектакля. Видеозапись инцидента опубликована на YouTube-канале «СТВ Репортёр».
«Второй звонок дается тогда, когда артисты получают деньги на руки», — цитирует Аронову «СургутИнформТВ».
Актриса заявила, что сотрудница компании-организатора пустила зрителей в зал и вынуждала Аронову «лгать, говоря о технических проблемах».
«Без нашего ведома был дан второй звонок. Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем. Полностью готовые!» — заявила актриса.
После речи Ароновой концертный директор сообщила, что деньги были переведены на счет артистов. Актриса посоветовала зрителям «подумать», прежде чем снова покупать билеты на спектакли у женщины-организатора.
В комментарии «Пятому каналу» Аронова пояснила, что обратилась к зрителям, чтобы защитить себя.
«Сложилось так, что нам не заплатили денег. Нам как-то надо было себя защищать, мы попросили помощи у зрителей», — подтвердила она.
Полицеймако рассказал каналу, что компания, задержавшая выплату, не связана с Сургутом и является «московским прокатчиком».