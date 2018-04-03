Ещё
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аронова на сцене устроила скандал 

Рамблер 1 час назад
Актеры спектакля «Маленькие комедии» со сцены сургутской филармонии пожаловались на организаторов, задержавших им зарплату. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».
Актеры Мария Аронова и Михаил Полицеймако вышли к зрителям и попросили прощения за задержку спектакля. Видеозапись инцидента опубликована на YouTube-канале «СТВ Репортёр».
«Второй звонок дается тогда, когда артисты получают деньги на руки», — цитирует Аронову «СургутИнформТВ».
Актриса заявила, что сотрудница компании-организатора пустила зрителей в зал и вынуждала Аронову «лгать, говоря о технических проблемах».
«Без нашего ведома был дан второй звонок. Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем. Полностью готовые!» — заявила актриса.
После речи Ароновой концертный директор сообщила, что деньги были переведены на счет артистов. Актриса посоветовала зрителям «подумать», прежде чем снова покупать билеты на спектакли у женщины-организатора.
В комментарии «Пятому каналу» Аронова пояснила, что обратилась к зрителям, чтобы защитить себя.
«Сложилось так, что нам не заплатили денег. Нам как-то надо было себя защищать, мы попросили помощи у зрителей», — подтвердила она.
Полицеймако рассказал каналу, что компания, задержавшая выплату, не связана с Сургутом и является «московским прокатчиком».
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность123
Стало известно о тайном счете Скрипалей112
Киевский прокурор появился на телевидении голым89
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя152
Семью Нетребко выгнали из театра36
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение