Мария Аронова устроила скандал во время спектакля

Аронова на сцене устроила скандал

Актеры спектакля «Маленькие комедии» со сцены сургутской филармонии пожаловались на организаторов, задержавших им зарплату. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».

«Второй звонок дается тогда, когда артисты получают деньги на руки», — цитирует Аронову «СургутИнформТВ».

Актриса заявила, что сотрудница компании-организатора пустила зрителей в зал и вынуждала Аронову «лгать, говоря о технических проблемах».

«Без нашего ведома был дан второй звонок. Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем. Полностью готовые!» — заявила актриса.

После речи Ароновой концертный директор сообщила, что деньги были переведены на счет артистов. Актриса посоветовала зрителям «подумать», прежде чем снова покупать билеты на спектакли у женщины-организатора.

В комментарии «Пятому каналу» Аронова пояснила, что обратилась к зрителям, чтобы защитить себя.

«Сложилось так, что нам не заплатили денег. Нам как-то надо было себя защищать, мы попросили помощи у зрителей», — подтвердила она.