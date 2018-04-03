Волочкову пристыдили за шпагат перед чужим мужчиной

В гостях у пожилого мужчины артистка почувствовала себя как дома.

«И серьезные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни — это такая свобода и роскошь!» — подписала она совместные фото с Булибековым.

Не обошлось и без фирменного шпагата, за который Анастасии досталась доза бурной критики от пользователей, посчитавших такое поведение непристойным и пренебрежительным по отношению к ее нынешнему кавалеру.