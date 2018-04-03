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Волочкову пристыдили за шпагат перед чужим мужчиной
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Волочкову пристыдили за шпагат перед чужим мужчиной 

WomanHit.ru 47 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Популярная танцовщица и звезда светских хроник Анастасия Волочкова снова отправилась на свой любимый остров Пхукет, куда в поcледний раз приезжала год назад. Там балерина встретилась с поэтом Хакимом Булибековым.
В гостях у пожилого мужчины артистка почувствовала себя как дома.
«И серьезные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни — это такая свобода и роскошь!» — подписала она совместные фото с Булибековым.
Не обошлось и без фирменного шпагата, за который Анастасии досталась доза бурной критики от пользователей, посчитавших такое поведение непристойным и пренебрежительным по отношению к ее нынешнему кавалеру.
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