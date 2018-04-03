Семью Нетребко выгнали из театра

Семью Анны Нетребко выгнали из театра

Вчера вечером Анна Нетребко отправилась вместе с супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго на мюзикл "Алладин" в один из театров в Лондоне. Буквально за несколько минут до начала мюзикла Анне и ее семейству пришлось покинуть театр — как оказалось, билеты на их места были проданы дважды.

Случившееся сильно расстроило Анну и ее сына Тьяго, который очень хотел посмотреть этот мюзикл. Кроме того, билеты стоили довольно дорого, но деньги артистке так и не вернули.

«За пять минут до начала шоу «Алладин» нас согнали с мест и выгнали из театра. Это случилось потому, что наши билеты кому-то еще продали. Наши билеты, которые мы купили вчера за 600 евро оказались недействительными!» — поделилась своим возмущением Нетребко в микроблоге.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 2 Апр 2018 в 12:15 PDT Подписчики Анны также были шокированы произошедшим и постарались поддержать певицу. Многие даже предлагали Нетребко обратиться в администрацию театра и выяснить, почему билеты были проданы дважды.

Чуть позже Анна опубликовала еще одну запись, в которой поблагодарила поклонников за поддержку. Нетребко сначала очень эмоционально отреагировала на неприятности с билетами, но через некоторое время успокоилась.