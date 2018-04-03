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Семью Нетребко выгнали из театра
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Семью Анны Нетребко выгнали из театра 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вчера вечером Анна Нетребко отправилась вместе с супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго на мюзикл "Алладин" в один из театров в Лондоне. Буквально за несколько минут до начала мюзикла Анне и ее семейству пришлось покинуть театр — как оказалось, билеты на их места были проданы дважды.
Случившееся сильно расстроило Анну и ее сына Тьяго, который очень хотел посмотреть этот мюзикл. Кроме того, билеты стоили довольно дорого, но деньги артистке так и не вернули.
«За пять минут до начала шоу «Алладин» нас согнали с мест и выгнали из театра. Это случилось потому, что наши билеты кому-то еще продали. Наши билеты, которые мы купили вчера за 600 евро оказались недействительными!» — поделилась своим возмущением Нетребко в микроблоге.
Подписчики Анны также были шокированы произошедшим и постарались поддержать певицу. Многие даже предлагали Нетребко обратиться в администрацию театра и выяснить, почему билеты были проданы дважды.
Чуть позже Анна опубликовала еще одну запись, в которой поблагодарила поклонников за поддержку. Нетребко сначала очень эмоционально отреагировала на неприятности с билетами, но через некоторое время успокоилась.
«Мы в порядке, ничего страшного. Тишка тоже ничего. Он сначала расстроился… Для детей это вообще обидно. На самом деле не важно, кто ты: известный и богатый или нет — с любым человеком такое может случиться. Будьте осторожны, когда покупаете билеты. Ну, ничего. Подумаешь! Пусть это будет самой большой неприятностью в нашей жизни. Думаю, что мы еще посмотрим «Алладина». А вам всем спасибо за то, что поддержали!» — поблагодарила Анна поклонников.
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