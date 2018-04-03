Сын Бекхэма получил серьезный перелом

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм вновь получил серьезный перелом

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин уже давно увлекается экстремальными видами спорта. Недавно 19-летний молодой человек появился на стадионе, где проходил турнир по теннису, в повязке на руке. Как оказалось, Бруклин вновь сломал ключицу.

Позже на своей страничке в социальной сети молодой человек разместил фотографию своего рентгеновского снимка и подшутил над собственным переломом. «Ну вот, опять! Ха-ха-ха!» — написал Бруклин. Судя по всему, он не слишком серьезно относится к переломам и не считает это несчастный случай чем-то опасным для здоровья. Как именно Бруклин получил травму — неизвестно, молодой человек не захотел распространяться на эту тему. Однако скорее всего Бруклин делал очередной трюк на скейте.