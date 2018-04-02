Жена Казаченко поставит точку в скандале

Незадолго до дня рождения сына Ольга Казаченко подала на развод

На прошлой неделе сыну Вадима Казаченко — Филиппу исполнился год. Певец, к слову, не желает участвовать в жизни ребенка. На протяжении нескольких месяцев он бесконечно судится со своей молодой женой Ольгой Казаченко (Мартыновой в девичестве), артист и его представительница, а теперь и гражданская жена Ирина Аманти пытаются доказать, что Ольга нагуляла ребенка.

Незадолго до дня рождения сына Казаченко решила развестись с мужем, чтобы поставить точку в этой истории.

"С сыном он год не общается, не желает его признавать. Меня травят в соцсетях, говоря, что сына не существует, что семьи у нас с Вадимом не было, но недавно я получила в загсе свидетельство о браке, чтобы теперь развестись. Как бы я его получила, если бы не состояла в браке с Казаченко", — сообщила Ольга. В доказательство того, что у нее подрастает сын, она впервые вывела годовалого Филиппа на публику.

Несмотря на то, что суд обязал Вадима Казаченко платить алименты сыну, артист от своих обязанностей уклоняется. Вместо этого мужчина отправляет на заседание подставных молодых людей, которые заявляют свои права на отцовство сына Ольги. Кроме того, по словам законной жены певца, он пытается отобрать у нее недостроенный дом, купленный в браке.

«Он подавал иск на миллион рублей за компенсацию морального вреда, что якобы брак был фиктивный, и на пять миллионов, которые отдавал на подарки и хозяйство. Если бы брак не развернула, то должна была все это оплатить, как за незаконное обогащение. Он говорит, что отозвал иск, но не отозвал, а изменил исковые требования. Наш брак признан законным, с меня взыскали только миллион рублей», — рассказала Ольга.

Женщину поддерживают ее многочисленные родственники, а вот звезды шоу-бизнеса стоят на стороне Вадима Казаченко. Так, певица Наталья Штурм , появившаяся в студии, обвинила Ольгу в оказании эскорт-услуг.

«Оля была в эскорт-услугах звезд и у нее были связи не только с Вадиком. Только он влип. Если артисты не женаты, у них есть список девочек, которых они используют в том или ином городе», — рассказал Штурм.

Казаченко и ее семья были шокированы подобными обвинениями. Бабушка Ольги — Альвина Селезнева — публично призвала Вадима остановиться и прекратить скандалы. "Если он разумный человек, должен возобладать разум. Жду, чтобы он оставил нас в покое», — констатировала женщина.