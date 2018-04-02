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Скандал в семье актера Вячеслава Шалевича: сын оспорил наследство вдовы
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Скандал в семье актера Вячеслава Шалевича: сын оспорил наследство вдовы 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сын покойного Народного артиста РСФСР Вячеслава Шалевича Иван намерен судиться с мачехой из-за наследства. Пресненский суд Москвы будет разбираться в имущественном споре членов семейства.
Как стало известно «КВ», 41-летний Иван Шалевич, родившийся в третьем браке актера, подал иск к своей мачехе, врачу Татьяне Виноградовой. Женщина стала четвертой супругой артиста в 1998 году. Через два года у них родилась дочь.
По словам истца, после смерти отца в декабре 2016 года он намерен был вступить в наследство, но узнал от нотариуса, что все имущество завещано Татьяне Викторовне еще два года назад. Однако на документе стояла подпись не звезды, а некоего Александра Ганича, который якобы расписался за Шалевича по его личной просьбе из-за болезни (мужчина, говоря юридическим языком, выступил в качестве рукоприкладчика).
Иван уверен, что такой ситуации не могло быть в принципе, поскольку родитель до последнего дня работал в театре им. Вахтангова и не жаловался на проблемы со здоровьем. Поэтому наследник решил оспорить завещание.
— Истец попросил признать завещание недействительным, — сообщили «КВ» в пресс-службе суда.
Кстати, на одном из телешоу Шалевич-младший критиковал поведение вдовы знаменитости, которая, по его мнению, старалась отгородиться от других родственников супруга. Мужчина считает, что Татьяна Виноградова руководствовалась корыстными целями, и полностью подчинила себе престарелого человека.
— Мой папа был зомби благодаря этой женщине. Он делал то, что ему говорят, подписывал документы. В итоге получилось так, что страдали другие люди, — заявил Шалевич.
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