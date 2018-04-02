Данилко рассказал о тайных выступлениях в РФ

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, рассказал, как проходят его концерты в России.
По словам Данилко, он выступает только на закрытых мероприятиях.
«Конечно, я работаю только на закрытых мероприятиях, это не афишные концерты вообще. И я работаю, если вы понимаете, что такое закрытая акция: гуляет, допустим, муж украинец, она русская или еврейка, они собираются…», — цитирует артиста РИА «Новости».
Артист отметил, что понимает позицию каждого украинского деятеля искусства, выступающего в России.
«Это такие же обычные люди, которые пытаются зарабатывать деньги. Это дело каждого, я уважаю позицию любого человека. Я прекрасно понимаю, почему они там выступают: у всех коллективы, артист — это работодатель», — сказал Данилко.
Ранее на Украине предложили ввести целевой сбор с украинских артистов, гастролирующих в России. Гастрольный сбор будет идти на поддержку украинских Вооруженных сил.