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Машков высказался о назначении худруком «Табакерки»
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Машков высказался о назначении худруком «Табакерки» 

Рамблер 2 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Новый худрук «Табакерки» Машков продолжит актерскую карьеру
Актер Владимир Машков, ставший худруком Московского театра-студии Олега Табакова, заявил о планах продолжить актерскую карьеру. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, работа худрука «никоим образом не противоречит актерской деятельности» и даже «должна ее подтверждать».
«Актеры должны работать в театре, актеры обязаны сниматься в кино», — пояснил Машков.
При этом он признал, что от некоторых «долгоиграющих вещей» ему придется отказаться.
"Это действительно огромная ответственность. Я не волнуюсь, потому что это моя жизнь. Я чувствую себя в крайней степени собранности. Волнение — это прекрасно для любого актера, но как меня учил мой великий учитель Олег Павлович Табаков, дело надо делать", — добавил Машков.
Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года. Актеру было 82 года. В последние месяцы он тяжело болел, осенью попал в реанимацию.
Табаков окончил школу-студию МХАТ, в 1957-1983 годах он служил в театре «Современник», в 1983-м перешел во МХАТ. Позднее Табаков возглавил МХТ имени Чехова.
В СМИ называли разные кандидатуры преемника Табакова в МХТ: первым претендентом мог стать режиссер Кирилл Серебренников, но сейчас он находится под домашним арестом. Возможными преемниками называли режиссера Константина Богомолова и актера Евгения Миронова. В итоге худруком МХТ назначили основателя Студии театрального искусства Сергея Женовача.
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