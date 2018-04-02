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Почему Борис Сичкин оказался в КПЗ
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Почему Борис Сичкин оказался в КПЗ 

Рамблер 33 минуты назад
Свою первую роль в кино Борис Сичкин сыграл в ленте «Неуловимые мстители». Несмотря на то, что позже он сыграл ещё в 30 с лишним фильмах, первое появление на экране стало главным. Актёр настолько вжился в образ одесского куплетиста Бубы Касторского, что у зрителей не возникало сомнений: сам Сичкин — настоящий одессит. На самом же деле, Борис родился в Киеве, а его первыми зрителями были киевские карманники и домушники. Картина про неуловимых стала для артиста роковой. На волне популярности фильма для Сичкина организовали концерты по всей стране. Из-за этих концертов актёр оказался в КПЗ.
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