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Стартовали съемки шестого сезона сериала «Молодежка»
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Стартовали съемки шестого сезона сериала «Молодежка» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В понедельник, 2 апреля, кинокомпания Art Pictures сообщила о старте съемок финального сезона сериала «Молодежка». Согласно информации, опубликованной на официальной странице сериала в соцсети, в новом сезоне спортивной драмы появится Екатерина Климова. Актриса исполнит роль бизнес-леди Виктории Каштановой, желающей не только изменить все в команде, но и заполучить внимание главного тренера хоккейного клуба «Медведи» — Сергея Макеева, его играет Денис Никифоров.
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Добавим, что в финале 5 сезона «Бурые Медведи» получили шанс сыграть в КХЛ. Команду ждут грандиозные перемены, а вот Сергей Макеев рискует остаться без работы. На помощь ему, как и всегда, приходит бессменный спонсор хоккейного клуба — Олег Иванович Калинин (Федор Бондарчук), но в этой и без того запутанной истории появляется еще один персонаж. Удастся ли Сергею Макееву удержаться на посту главного тренера, а героине Екатерины Климовой покорить строго и принципиального коллегу, узнаем уже совсем скоро.
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