Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба» 

Гостем программы «Судьба человека» стал актёр Игорь Бочкин. Настоящей кинозвездой он стал после выхода в 1988 году ленты «ЧП районного масштаба». В провокационном фильме были сцены фривольного характера, о съёмках которых и рассказал актёр. По словам Бочкина, режиссёр картины Сергей Снежкин не церемонился с исполнителями в моменты, когда нужно было обнажаться и предаваться интимным утехам. Также Игорь Иванович заметил, что «ЧП районного масштаба», о котором писали в своё время все издания, до сих пор не показали по центральному телевидению.